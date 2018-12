¿Hacia jueces sin rostro?

El presidente de la Suprema Corte ha sido injusto al insinuar cobardía en los jueces de la región Este, los que no se encuentran lo suficientemente protegidos para enfrentar de manera contundente al narco Pascual Cabrera, y más cuando andan sueltos sicarios que matan por RD$200 mil. El quid radica en que el juez lleva las de perder, porque si en apariencia es blando en la aplicación de la ley dirán que fue comprado, pero en caso contrario se estaría jugando su investidura, y hasta su cabeza. No asistimos al preludio de los jueces sin rostro, encapuchados, como en Colombia, pero en el fondo lo que vemos en La Romana no es ajeno a cómo se ha conducido la Justicia y a la ausencia de sanción al peculado y al crimen.