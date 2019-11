Halloween y nosotros

Este año el día de Halloween, con el que se inicia el tripletazo de agresiones a nuestras tradiciones y costumbres que completan Thanksgiving y Black Friday, no fue tan escandaloso como otros años, quizá porque el debate alrededor del “Festival del Infierno” lo opacó un poco. No soy opuesto a que el que desee se goce estas celebraciones, pero llamo la atención de que poco a poco estamos siendo absorbidos por otras culturas que desnaturalizan nuestra idiosincrasia y que nos llevan como pueblo a ir perdiendo la memoria histórica. La globalización debe ser aprovechada, claro está, pero no al precio de enterrar lo nuestro y sustituirlo por lo foráneo. A este paso hasta las fiestas del carnaval las estoy viendo en salmuera.