Ilusión de Reyes Magos

El feriado se movió para hoy lunes, pero es el próximo miércoles que “ponen” o “dejan” los Reyes Magos, tradición con la que se mantiene, con menos brillo y alboroto, la ilusión de muchos niños de recibir un regalo. Es una costumbre que muchos padres defienden por considerar positivo que se mantenga esa esperanza, lo que comparto condicionado a la etapa inicial de sus vidas. En la mente limpia del infante un juguete en sus manos es de ensoñación y no veo por qué estrellarlo con la realidad. La única duda que me surge al respecto es cuando esa emoción resulta un privilegio pues generalmente está ausente entre los niños que viven en vulnerabilidad, cuyos progenitores se ven en el trance de decirles simplemente que los reyes no llegaron.