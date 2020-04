Informar bien evita alarmas

Fue infernal el bloqueo sorpresivo de vías de acceso al Distrito Nacional, aunque me cuenta un estratega del Gobierno que medidas de ese tipo es mejor aplicarlas sin previo aviso. Que me excuse, pero los manuales elementales de comunicación y manejo de crisis sugieren el llamado público porque si no la población se alarma, como aconteció. Me dice un experto que la información previa conjura la incertidumbre, el desconcierto y el caos y que en todo caso contribuye a que el Gobierno no pierda una iniciativa que no debe ni puede perder. Se impone pues, extender la cuarentena y el rigor del control, pero con el conocimiento sistemático de la población, la que en esta situación debe ser la primera en estar informada de todo.