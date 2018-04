En conversación con un político joven que aspira a la presidencia de la República le inquirí sobre la estrategia para su candidatura, y me respondió que por el momento ninguna en particular. Su plan consiste en incidir en los debates y dejarse ver porque calcula que para mayo de 2020 no se sabe lo que ocurrirá pues no hay nada definido ni definitivo, incluso en los partidos tradicionales del sistema. Este político está en lo correcto al advertir un panorama incierto, tanto así que hoy no se puede saber “dónde está el dinero”, pero sentarse a esperar debajo de la mata es jugar al azar. Tampoco sirve extrapolar en forma arbitraria coyunturas de otros países en los que el presidente de la República no ha salido de los partidos de siempre. En el caso dominicano, da grima con solo imaginar un escenario en el que el pueblo compre un billete pelado en 2020 y demos un salto al vacío, a lo desconocido.