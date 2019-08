La ADP y el 4 % del PIB

La vida dio la razón a los que cuando se demandaba el 4% del PIB dijimos que el problema no era solo de recursos. ¿Qué ha pasado ahora que el dinero abunda? Que el salto en la calidad no ha ocurrido; que los que aportan menos son los maestros, con todo y la dignificación que se ha producido en múltiples aspectos de su desempeño; y que tampoco se ha avanzado tanto como se acordó en el Pacto por la Educación. Lo que sí sorprende es que muchos de los que militaron en la causa de las sombrillas amarillas no aparezcan para pedir cuentas a una ADP que al arrancar temprano a abandonar las aulas, envía el mensaje de que también en este año lectivo lo que menos importará al docente será la educación de los hijos de los pobres.