La cosa en qué parará

A los que parece se les irá la vida el domingo les recuerdo que el pueblo tiene un fino olfato y es más inteligente que todos los políticos juntos. Por eso estimo que la cosa no pasará de un breve trance que solventarán los propios partidos. Mi confianza radica en cuatro factores. 1. Son elecciones a tres niveles por lo que no se podrá alegar fraude en uno y en los otros no (ver experiencia PLD 1990); 2. La observación de la OEA, santificada por Abinader y Leonel, será palabra divina; 3. La comisión de acompañamiento, en la que hay testigos tan “imparciales” como Participación Ciudadana, Manifiesto Ciudadano y jóvenes de la Plaza de la Bandera, y 4. La experiencia acumulada por la JCE en febrero, en marzo y para mayo.