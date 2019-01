No resulta fácil a una república que en algún momento fue parte de las llamadas bananeras desafiar la arrogancia de Donald Trump, quien en materia de tratados de libre comercio fue capaz de arrodillar a gigantes como Canadá y México. Pero en el caso de Venezuela, la RD debió abstenerse y no votar en la OEA en contra de la legitimidad de Maduro, pues hemos caído en una encerrona debido a que casi la totalidad del Grupo de Lima se propone romper relaciones diplomáticas y reconocer un gobierno de facto, y no me cabe en la cabeza que lleguemos a tanto. Si la RD profundiza ese comportamiento genuflexo, la veremos votar en el Consejo de la ONU por cualquier bellaquería de nuestro principal socio comercial con tal de agradarlo.