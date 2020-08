Las clases no se suicidan

La nuestra es una sociedad dividida en clases sociales y sectores de clase; lo contrario sería que unos no tuvieran más recursos y posibilidades que otros. Los de “arriba” velan por sus intereses en todo momento y a cualquier precio, por lo que Carlos Marx acuñó que las clases sociales no se suicidan. Eso es mucha teoría para un escrito de esta naturaleza, pero vale para salirles al paso a voces que dejan la sensación de que los principales funcionarios que asumirán el 16 de agosto son una suerte de niños cantores de Viena y no personas de carne y hueso que representan intereses particulares, incluidos los de muy conocidos y poderosos grupos económicos. No es un asunto de seriedad personal; se trata de intereses de clase.