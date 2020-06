Le corrieron por tercera

El PRM y la Fuerza del Pueblo se dejaron “correr por tercera” con la extensión de la emergencia. Necesitaban de un plan B para, ante lo inevitable, aprobar una menor cantidad de días, 5 ó 7 por ejemplo, y obligar a carabina al Senado a aceptarlo. Es más, debieron tener hasta un plan C, porque ahora llegará el Presupuesto Complementario que pasó por el Senado en bola de humo con un incremento del financiamiento público de casi RD$151 mil millones. No duden que el amarre con el PRSC, por eso es que hablo de plan C, fuera conocer en primera lectura el 30% de las AFP y también en segunda condicionado a votar por el Complementario, el que además tiene tremenda carnada: RD$300 millones de aumento al presupuesto de la Cámara Baja.