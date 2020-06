Lectura de encuestas

El anuncio de que la Gallup-Hoy viene el lunes empezó a despertar ansiedad en gente que quisiera adelantar el reloj para conocer de antemano los resultados. No entiende ese tipo de persona que hace mucho daño a la salud permitir que eventos que no podemos controlar nos dominen. En cualquier librito de autoayuda aconsejarían eso mejor que yo. Pero comparto con los desesperados mi truco para saber o aproximarme anticipadamente a los resultados. Si usted ve que entre hoy y mañana JR Peralta publica sus consabidas encuestas, entonces se deduce que a Gonzalo no le irá bien. En caso de que sea Aguilera el que salte al ruedo, apueste a que Abinader será el afectado. Haga la prueba y dormirá tranquilo el domingo.