Leonel se fue con el amague

No descarto que se geste una campaña sucia contra Leonel Fernández, pero no estoy persuadido de que provendría de parte de seguidores de Danilo Medina, por lo que estimo erróneo que se haya mencionado a gente de su entorno. Es probable que los seguidores del expresidente se precipitaran por rumores sobre JJ Rendón y el juicio al Chapo Guzmán, por lo que actuaron movidos quizá por una jugada engañosa, con todo y la reaparición de Quirino, falla que me hace recordar una expresión muy de uso en el baloncesto que es la de irse con el amague. Llevado esto a la lucha fratricida en el PLD, se trató de una reacción equivocada porque hasta prueba en contrario no se ha visto en público algo sucio atribuible al litoral danilista.