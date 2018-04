Los vientos de Leonel, que han recobrado renovados bríos, no amainan, aunque tiene que ser el primero en reconocer que su futuro depende en parte de Danilo, y de otros factores que no le favorecerán porque para 2020 serán ocho sus años fuera del poder y cuando votarán hasta los que tenían 10 años en 2012; súmele que su presencia en el Congreso Nacional ya no es determinante, ni tendrá la influencia que se le endilga en las Altas Cortes, las que para entonces tendrán otra conformación; además de que ha perdido la supremacía en los organismos de dirección de su partido. Pero le debe servir de consuelo que campañitas sucias aparte y los corillos fácticos en contra, encabeza las encuestas, al extremo de que al día de hoy si se sustrae a Danilo, en el PLD solo Leonel es garantía de triunfo.