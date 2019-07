Leonel y la racionalidad

Me comentaba un politólogo amigo que tanto Danilo como Leonel están conminados a la racionalidad. Y lo hacía en momento en que Reinaldo Pared habló con ambos, por separado, lo que se leyó como una oportunidad para arribar a algún punto transaccional. Pero me sorprendió la reacción posterior y el discurso levantisco del “sector Leonel” cuando su líder convocó para pasar balance a ese contacto, como si la confrontación abierta fuera lo conveniente. El general, el líder, y esto encaja a Leonel, no lleva sus tropas a la guerra si la sabe perdida o si es difícil la victoria. ¿Que no haya reforma constitucional?, está bien. ¿Pero la candidatura de Leonel, que depende en gran medida de las fuerzas del danilismo, dónde quedaría?