Ley Electoral ¿pa’ cuando?

El diputado Henry Merán preside la comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley de Régimen Electoral, y anda contento dizque porque si no se aprueba en la extensión de la legislatura se hará a partir del 27 de febrero. Pero esa confianza se desvanece cuando menciona las desavenencias con el voto preferencial para diputados, el financiamiento y la elección por separado en distritos y municipios. Como si fuera poco, Merán confiesa que el Comité Político del PLD no ha discutido el tema y cree que tampoco lo ha hecho la dirección del PRM. Y entonces me entran ganas de reír, porque mientras la JCE espera, es un chiste malo decir que se aprobaría esta ley sin que primero lo acordado lo sancionen las cúpulas partidarias.