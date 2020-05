Libertad de prensa en RD

Pasó inadvertida la reciente publicación de Reporteros sin Fronteras de la Clasificación Mundial de la Libertad Prensa 2020, en la que República Dominicana repite en la posición 55 de 180 países, mientras que en América Latina y el Caribe solo cuatro países (Costa Rica, Jamaica, Uruguay y Chile) se nos adelantan. En 2013, cuando se creó este parámetro, la RD fue ubicada en el lugar 80 y desde entonces en ningún año ha retrocedido. Me encontré extraño que este informe no fuera sazonado ni a favor ni en contra, pero me sirve para reiterarme en el convencimiento de que, en lo fundamental, los dominicanos disfrutamos de una prensa libre y de que estamos lejos del régimen dictatorial pregonado por algunos aprovechados.