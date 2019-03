Lo de Danilo va pa’largo

Cuando Jatna Tavárez entrevistó a Danilo en agosto, se asumió que sería en marzo cuando hablaría sobre su repostulación, pero también dijo: “Si es en marzo... en marzo; si es en julio... en julio... cuando sea”. Está claro que no será este mes, porque a juzgar por el laborantismo desatado a favor de la reelección lo que aparenta es que el tercer mes del año estaba fijado para lanzar la ofensiva final. Planeado o no; premeditado o no, todos los caminos conducen a pensar que la decisión que adopte Medina será en un escenario de confrontación. Como dijo en la citada entrevista al hablar de fechas, cito: “Yo tendré una posición, porque ya la tengo”, pregunto: ¿La actual campaña para su reelección es parte de la posición que ya tiene?