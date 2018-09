Lo sucedido con las mochilas de la diputada Lucía Medina no califica como una campaña sucia en su contra, sino negativa. Le perjudicó, pero se trataba de un hecho real. La explicación es pertinente pues un artículo de la Ley de Partidos penalizaría las campañas negativas, por lo que se impone una aclaración de conceptos. Las mochilas devinieron en negativo para la imagen de la diputada, pero eso no es sancionable; no hubo mentiras ni nada sucio contra ella. Aunque a decir verdad, de vez en cuando no caería mal un poquito de campañas, sucias o negativas, porque es la única manera de conocer fortunas malhabidas, pactos tácitos de políticos y las intimidades de simuladores que nadan entre inmundicias y luego lavan su ropa.