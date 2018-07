Que Danilo tropiece y estuviera a punto de irse de boca era un hecho relevante que cumplía con parte del abc de lo que es noticia, por el valor del protagonista y por ser actual y de interés público. La consecuencia podría haber sido algún tipo de lesión del mandatario, pero el percance no pasó de ahí y se quedó de ese tamaño, con su secuela de bromas en las redes sociales, lo que se puede considerar normal y signo de estos tiempos. Pero me preocupó que algunos medios serios se empeñaran en dar categoría de reacción al hecho a los “memes” que inundaron las redes, la mayoría de burlas y ofensas. A ese paso la credibilidad de los medios no dependerá de su objetividad, sino de lo chistosas que resulten las noticias.