Lo que debe ser la UASD

Simpatizo con que los hechos positivos y también los negativos se reconozcan en el momento en que ocurren. Identificarlos en el acto contribuye, además de apuntalar a los buenos, a corregir el rumbo si es que se está errado. Lo planteo así porque me gusta la UASD de estos días, con todo y que un refranero previsor reza que las cosas no son como empiezan sino como terminan. Pero lo que veo es a una universidad de cara a la sociedad bajo un lema para este año que resume su misión: Vinculación UASD-Estado-Sociedad. Mis felicitaciones a la maestra Emma Polanco y a su equipo, que viene siendo el mío pues los apoyé de manera pública y creo, aunque parezca temprano todavía, que no me equivoqué cuando abogué por una falda para la UASD.