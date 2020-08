Lo que van a heredar

No hay dudas de que la crisis que les espera a Abinader y a sus funcionarios no es ni la sombra de lo vislumbrado en su programa, por lo que motivos sobrarán, entonces, para escudarse en la situación heredada. Que hagan lo que tengan que hacer para aplicar su propio librito; que hagan el gobierno que pensaron que harían, pero que nunca apelen a fantasmas del pasado para incumplir lo prometido. Por desesperanzador que se vea el panorama, no deben existir pretextos cuando echen a andar. Por si les sirve de algo, cito a Benjamín Franklin: “Se comienza con un primer paso aunque el recorrido vaya a ser de mil millas”. Quizá un poco forzada esa expresión, pero sintetiza lo que sugiero: ¡A trabajar; el camino es largo! Y pedregoso.