Lo que vivió el general

Disfruté el relato del general (R) Méndez del COE, de que como se esperaba sería relevado del puesto por el nuevo gobierno algunos compañeros de oficina le negaban el saludo y hasta le daban la espalda, lo que expresa un comportamiento de simulación de amistad que abunda en nuestra sociedad. Algo parecido fue precisamente lo que llevó al Papa Francisco a solicitarle a su corte que se esfuerce para no esparcir rumores ni hablar por detrás, lo que dijo es un virus más feo que el COVID-19. La experiencia vivida por Méndez me trajo a la mente “Resumen” de Johnny Ventura: Ahora ya sé quién me sigue/en las buenas y en las malas/sin ponerme condición; y “Las cuarenta” con Laserie: “Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga...