Los célebres se enferman

Todas las opiniones fueron favorables a la decisión de Abinader de informar “motu proprio” su positivo de COVID-19. Aunque es probable que no tuviera otra opción, este tipo de actitud no es común en personalidades de su calibre, y más en su situación particular por la coyuntura electoral. En estos casos el hermetismo predomina; no hay diagnósticos y sus cuadros clínicos se manejan como secreto de Estado al que acceden solo sus especialistas. “Todos los dominicanos tienen derecho a saber cómo se enferman sus grandes personalidades” dice el doctor Santiago Castro Ventura en su libro Enfermedades de dominicanos célebres, cuya lectura recomiendo a propósito del episodio médico alrededor del candidato presidencial del PRM.