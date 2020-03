Los diálogos alternativos

Se ha sazonado mucho que sectores que acompañaron a los jóvenes de la Plaza de la Bandera intentaran montar un diálogo paralelo al iniciado en el Consejo Económico y Social, a lo que no le veo perspectivas ni posibilidades de concreción. La experiencia internacional, y en algún momento la nacional, enseña que esos diálogos alternativos no conducen a nada principalmente porque los que participan no tienen mecanismos prácticos para implementar conclusiones. Además de que para tratar el tema electoral lo hacen en contraposición de los dos partidos que coparon en 2016 el 97 % de los votos. Súmele que parten de una premisa falsa al decirse representantes de la Plaza de la Bandera, un conglomerado incuantificable y diverso.