Los otros derechos

Si bien doy como un hecho y defiendo que en el país hay un régimen de libertades públicas y políticas, vale precisar que no es la etapa plena de democracia a que aspiro porque aún se conculcan derechos humanos fundamentales y padecemos una sociedad de injusticias y privilegios. Libertades, sí, pero no se puede decir lo mismo de otros derechos universales inherentes a las personas, como el derecho a vivir una vida de dignidad, lo que debe ser respetado sin importar condición social, género, raza o nacionalidad. Estos derechos no se conceden por magnanimidad de nadie ni porque se disfrute de determinados bienes. Además de que son indivisibles e inalienables, que significa que no pueden ser despojados por otros.