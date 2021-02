Merkel y la reelección

Luego de 16 años en el cargo por fin surgió la persona en su partido que reemplazaría a Angela Merkel como canciller y por ende jefe del estado federado alemán. Ella devino en líder de la principal potencia de la zona euro y llegó a ser consideraba por Forbes la mujer más poderosa del mundo. Si bien ganó una elección en 2005 y triunfó en otras tres ocasiones, no se trató de reelecciones traumáticas y con marrullas al mejor estilo dominicano, sino cuasi por consenso. Cuando se postuló por cuarta vez en 2016 recordé el vuelve y vuelve de Balaguer y su patentada expresión de que lo bueno no se cambia, pero con una marcada diferencia: lo de la Merkel no era propiamente reelección, sino aclamación por la forma holgada de cada victoria.