Meses para fijar metas

Como el 2019 es un año preelectoral, de campaña política y de primarias, no cabe duda de que serán meses marcados por las promesas y el activismo partidario. Pero podría también ser el año para el despegue definitivo de las personas que desean emprender nuevos proyectos. El año conveniente para aquellos que no dependen de un empleo público y que tampoco tienen sus expectativas de vida cifradas en la suerte que pueda correr determinado candidato o su partido. A esas personas les digo, si es que el 2018 les fue de desesperanza o desaliento, que no bajen la guardia y que lo apuesten todo, con voluntad y ahínco, a que el 2019 será el indicado para sellar el visado hacia esas metas con las que siempre soñaron.