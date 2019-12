Metas para el nuevo año

Con motivo de su cumpleaños la amiga Fe María compartió su sentir con seres queridos y le tomo prestado como mi mensaje por Año Nuevo partes de lo que escribió, con las que me identifico: “Hoy me comprometo a crear mi mundo interior fomentando pensamientos de paz, equilibrio, acogida y amor. A mantener el balance emocional, mi esencia y mis recuerdos. A cuidar mi cuerpo y mi mente para estar en condiciones óptimas de cuidar a los míos. A ser firme defendiendo lo que creo, y respetando el punto de vista de los demás. A vivir con alegría, optimismo y fortaleza. A no criticar, descalificar o burlarme de otros. A promover y apoyar a los que luchan por lograr sus sueños. A defender mis pasiones, mi tiempo y mi espacio”.