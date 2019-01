Migración e inseguridad

Si me dieran a escoger el hecho noticioso más relevante del 2018 a nivel internacional, no vacilaría en mencionar las migraciones de personas, que están de moda en el mundo y que en América Latina tienen un giro insospechado y dramático por las caravanas hacia los Estados Unidos. Las migraciones, junto a la trata de personas, que es la tercera mayor industria criminal internacional, por detrás de las drogas ilegales y el tráfico de armas, son considerados los fenómenos sociales dominantes del siglo XXI. Y si fuera a escoger un hecho principal en la República Dominicana, sin pensarlo dos veces diría que la inseguridad ciudadana. Lo malo es que son realidades que no dan visos de que dejarán de ser predominantes en 2019.