Momento de los muy ricos

Como no existe el más mínimo margen para pedir sacrificio a los que menos pueden, lo que es norma en nuestra sociedad, ni tampoco para cargar más a la clase media para aumentar las arcas estatales, veo llegado el momento, ahora que se va a necesitar de mucho dinero, de que los más ricos den un paso al frente. No voy a cuestionar fortunas, ni el lujo ni la ostentación, tipo la boda de Punta Cana, pues al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga, pero sí apelo a que digan presente los de las arcas saturadas, los que tienen ganancias sin un tope. Pueden contribuir de distintas maneras; he visto a peloteros y artistas donar US$100 mil, un millón de euros, y hasta más. ¿Qué se necesita? Que le pregunten al ministro de Salud.