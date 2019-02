Mucha prisa con esa ley

La Ley del Régimen Electoral es un mandato de la Constitución de 2010, mientras que el primer proyecto lo sometió al Congreso la Junta Central Electoral en 2013, por lo que mueve a sospecha que los legisladores lo estén sancionando ahora a la carrera. En su precipitación, no contemplan dar oportunidad a la sociedad para que conozca y opine de su contenido, como si quisieran pasar de contrabando situaciones que reediten la ausencia de transparencia, de democracia e institucionalidad. Incluso, esa ley no cuenta todavía con el consenso de los liderazgos a lo interno de los partidos, por lo que sería conveniente saber, para solo poner un ejemplo, si Danilo y Leonel, que hace tiempo no se ven la cara, piensan de igual manera.