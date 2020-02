Mujeres dos veces muertas

No comparto el violento proceder de mujeres mexicanas que incendiaron vehículos y atacaron las oficinas de un periódico por publicar fotos brutales de una mujer degollada por su pareja. Pero su accionar ha servido para advertir en dos sentidos a los medios de comunicación en general: 1. Que eviten la propensión por lectoría a publicar escenas groseras incluida la manipulación pública de cadáveres y, 2. Que no revictimicen a la mujer en casos de feminicidios con imágenes de sus cuerpos y con titulares que relativizan o que perpetúan la desigualdad de géneros. En nuestro país se avanza al respecto, pero no lo deseable a pesar de una ley que protege la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas.