Un nuevo movimiento presentó credenciales y su proclama principal, casi la única, es desalojar al PLD del poder. Se llaman apartidistas, pero pretenden unir a los partidos en contra de los que gobiernan; se reclaman democráticos y son excluyentes a la vez, porque solo cabe el que sienta animadversión por el color morado. No veo jóvenes en sus filas y tampoco mujeres. Más bien aparentan, por sus vínculos históricos, un “sector externo” de esos que en tiempos de elecciones promueven alguna candidatura presidencial. Su propuesta confunde, porque no son un partido ni sociedad civil, y lo que plantean no los diferencia en nada del Bloque Opositor, por lo que les saldría más barato integrarse a uno de sus partidos.