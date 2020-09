Ni “sangre” ni presos

Leí que ya casi comienzan los allanamientos a funcionarios del pasado gobierno y que estarían listas las órdenes de impedimento de salida, pero concluí sin averiguar que eso provino de gente desesperada que desconfía de los mecanismos del sistema para perseguir la corrupción o de alguien que de manera interesada apuesta a festinar cualquier proceso en esa dirección. No creo que la procuradora haya calentado bien el asiento ni me imagino que vaya a recorrer un camino que, como el de denunciar primero e investigar después, ha hecho mucho daño a la lucha por el adecentamiento de la vida pública en el país. No descarto que el clamor de algunos se vea satisfecho, pero sin bases legales y pruebas no habría ganancia de causa.