No a la violencia contra la mujer

El discurso por la mujer y en contra de los que la maltratan, no es cosa de un día o de fecha conmemorativa sino cuestión permanente, porque si la viéramos con respeto nos daríamos cuenta, como el poeta inglés John Gay, de que ella “tiene una sonrisa para todas las alegrías, lágrimas para todos los dolores, consuelo para todas las desgracias, excusa para todas las faltas, súplica para todos los infortunios y esperanza para todos los corazones”. No me desdigo al no pasar por alto lo significativo que es para los dominicanos el 25 de noviembre, y lo aprovecho para recordar que la violencia contra la mujer no es solo física y sicológica; también se ejerce al relegarla, al subestimarla y al asignarle un rol secundario.