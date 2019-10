No dejar de mirar a Haití

La situación en Haití se torna cada día más explosiva, tanto que la ONU y algunas de sus dependencias, como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, han apretado el botón de alarma porque la ayuda en alimentos y medicinas no está fluyendo hacia hospitales, orfanatos y escuelas y comienza a faltar la comida, lo que se suma a la escasez de combustibles que alcanza niveles críticos. Incluso, crece la tensión en la franja fronteriza y el comercio binacional se está viendo afectado. No se diga más, solo hacer la advertencia de que con ese cuadro al pueblo haitiano no le queda de otra que caminar hacia el lado dominicano, ya que su territorio parece ser tierra de nadie y se aproxima un sálvese quien pueda.