Ojalá honren sus promesas

Los candidatos a todos los niveles andan recitando sus programas de gobierno y la esperanza es que los que lleguen a los cargos a que aspiran su primera medida no sea anunciar que lo que encontraron fueron deudas y muchos problemas, la que siempre ha sido la excusa ideal para no cumplir lo que ofertaron en los días de la campaña. Ahora que buscan votos ofrecen, en especial los presidenciales, villas y castillos pero desde que llegan empiezan los bajaderos y a hablar de la “situación heredada”. Otro recurso es el del circo, lo que tiene en la persecución política y en “meter gente presa” su mejor aliado. Que se preparen para gobernar y para honrar sus promesas y no para escudar con pretextos su incompetencia.