El 16 de mayo de 1960, con el tirano en Santiago, circuló una cartilla que decía: “Nos visita Trujillo, un ladrón a quien no queremos ni como sereno. Vivan Los Panfleteros de Santiago”. El arrojo fue de unos jóvenes heroicos, asesinados en su mayoría en el centro de torturas La 40. En su honor, el 29 de enero está consagrado como día de “Los Panfleteros de Santiago”, a los que rindo tributo como forma de rescatarlos de la memoria histórica, a la vez que deploro que hoy no haya ningún acto conmemorativo. Me limito a una cita de un libro de Negro Veras, panfletero sobreviviente: “En nuestro país los buenos son más, aunque los malos hacen más bulla para que las verdades y las razones de la mayoría no se escuchen”.