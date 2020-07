Para ti una flor

Santiagueros y contemporáneos, fueron muchos los episodios y coyunturas diversas en los que coincidí con Víctor Víctor (Víctor José Víctor Rojas), un pepinero orgulloso, de humor, creatividad y gracia incomparables, compositor y cantante a quien vimos abrirse camino desde las entrañas del pueblo y cuya inesperada partida lloramos hoy. De aquellos años rescato como recuerdo imperecedero parte de las letras de El camino de los amantes, La casita, una canción que retrató muy bien la sencillez y humildad con que veíamos la vida entonces: “Yo no te prometo el cielo/ te prometo una casita/ chiquita y bonita/ con paredes en colores/ con cupidos de amor/ y quizás alguna flor/ Yo no te prometo nada/ que no te pudiera dar”.