PC: primarias no legítimas

“Estas violaciones... permiten a Participación Ciudadana declarar que los resultados de estas elecciones primarias no han sido legítimos”. La afirmación corresponde al informe de observación electoral, una gran exageración de PC ya que si las primarias fueron ilegítimas lo son también sus resultados. Quizá esa no fue la intención porque así los tratos actuales de figuras ligadas a PC serían con candidatos “ilegítimos”; o quién sabe si lo de ilegítimo es para hacer coro a posiciones que desacrediten a la JCE en procura de un clima de ingobernabilidad. De lo que no hay dudas es que PC, por algún tiempo referente obligado de sociedad civil, está cada vez más politizada y con menos incidencia en la agenda dominicana.