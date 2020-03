Pensiones a regidores

Lo del voto preferencial a nivel de regidores prestigió esa posición y tuvo de bueno que esta vez, sin arrastre, la mayoría de aspirantes resultó electa por la voluntad del votante. Aunque el regidor actual no es ni la sombra del de antes que era honorífico, no es por su culpa sino de los partidos que los postulan, que disponen a discreción de un puesto que han lucrado y convertido en un escalón hacia posiciones de más relieve. Pero el propósito del comentario no es resaltar las prendas personales de un edil, sino llamar la atención sobre una mala práctica que ocurre en los períodos de transición, y es que muchos de los actuales regidores se marchan a sus casas con una “digna” pensión que se asignan ellos mismos.