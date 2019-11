Perfil del candidato

En este febril afán de alianzas partidistas no se habla de las condiciones o del perfil que debe tener la persona que aspira a un puesto electivo a cualquier nivel. Antes había universidades y grupos de la sociedad civil que prestaban atención a ese aspecto y hasta organizaban cursos para enseñarles leyes y las atribuciones del cargo al que aspiraban. Como nadie se preocupa por llevar conciencia de la gran responsabilidad que implica postularse para un cargo de elección popular, por lo menos que en sus partidos preparen cursillos para decirles que en caso de ganar no deben coger lo ajeno; que traten al hombre del maletín como a un enemigo y que su papel no es darse la buena vida ni cambiar su posición social. Seguiré.