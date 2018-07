Invitan para hoy a una misa en Navarrete por el aniversario 16 del fallecimiento de Joaquín Balaguer, lo que me provocó un sobresalto; juraba que el Doctor no había muerto porque veo su impronta en la cotidianidad de la política vernácula y su pensamiento conservador es el que predomina en los temas fundamentales de la agenda dominicana. Balaguer es reeditado a diario por los que imitan su estilo cruel y descarnado de ejercer la política. Su flema y pragmatismo son modalidades que en vez de disminuir se acrecientan, por lo que me atrevo a decir que existe una “doctrina balaguerista”. No hay sorna en mis palabras. Recuerden que una Gallup de febrero de 2013 dijo que es el político más admirado en la República Dominicana.