Que busquen en otro lado

El Ejecutivo no estaba obligado a presentar el 01 de octubre el proyecto de presupuesto 2021 (ver arts. 128, 234, 235 y 239 de la Constitución), por lo que la premura no es argumento válido. El rechazo es una advertencia al Gobierno para que apunte para otro lado y no pretenda cargar más al contribuyente. Además, si en verdad se trata de un presupuesto de crisis no debieron sobrecargarlo con obras, salarios, bonos, pensiones, subsidios y con promesas de las elecciones que pueden esperar. Que se apueste a la eficiencia; a eliminar, por ejemplo, exenciones tributarias a ricos y a combatir la evasión fiscal, la que sólo en el ITBIS anda por el 45% de las recaudaciones potenciales y en el Impuesto Sobre la Renta es alrededor del 60%.