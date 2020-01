¿Que el 2024 es de Danilo?

Mi afirmación de ayer, a propósito de posibles aspiraciones vicepresidenciales, de que la candidatura presidencial por el PLD en 2024 corresponde a Danilo Medina, llevó a un amigo a cuestionarla y a decirme que eso no es tan así por los muchos imponderables e incluso por el impedimento constitucional. Claro que se trata de una conjetura, una simple especulación de mi parte, que estuviera descaminada si las encuestas no coincidieran en asignarle un elevado nivel de aceptación (59% le da la Penn) a un hombre que pronto cumplirá 8 años gobernando y que si ahora no es el candidato de su partido es por otros designios, no por impopularidad. Lo de Gonzalo, gane o pierda, es un ínterin, una pausa obligada por las circunstancias.