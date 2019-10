Que prime el sentido común

Escribí ayer que Leonel tiene a su lado yerbas malas que no le dejan ver la espesura del bosque, y más que abundar al respecto estimo que al buen entendedor pocas palabras bastan. En otros tiempos y con mejor compañía, Leonel percibiría, por “sentido común”, que improvisa y anda detrás de los acontecimientos; que reacciona tarde y que no hay un plan. Sea una cosa o la otra, y como el “sentido común” no es una categoría científica y puede conducir a una valoración parcial, intuitiva, aconsejo al expresidente que abra un espacio en su mente al “buen sentido” (Gramsci), y se reúna a solas con su equipo histórico, sin asesores nacionales ni internacionales, y luego consulte con su conciencia, también a solas, lo que vaya a decidir.