República Dominicana salpicada en Venezuela

Quiérase o no, la política exterior de República Dominicana se ve comprometida y no sale limpia del embrollo por el fallido golpe político-militar en Venezuela. De trasfondo está su apoyo a Juan Guaidó y a la pretensión de la OEA de imponer a los venezolanos una salida extranjera. Los entresijos de la diplomacia son difíciles de escudriñar, pero la entrega incondicional del Gobierno dominicano a los dictados de Estados Unidos es buen punto para empezar a calibrar y para entender que no se puede pretender estar ajenos a una acción que solo tendría sentido si cuenta con países, principalmente iberoamericanos, que apoyen la asonada y que estrecharían las manos ensangrentadas del que llamarían sin tapujos “Señor Presidente”.