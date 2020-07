Recogerse en familia

Las aterradoras y luctuosas cifras por el rebrote del coronavirus debieran ser suficientes para que la población, por sí misma, se recoja en sus hogares y que solo ponga un pie fuera de la puerta de la casa para cumplir tareas imprescindibles. Las autoridades, mal que bien, se esfuerzan por realizar las labores preventivas, pero resta que primen la moderación y la prudencia de parte de la gente. No hay medida restrictiva que valga ni que tenga más peso que pensar, en particular los más jóvenes, en la familia. Hay que sacar tiempo para reflexionar en lo que ocurre, si es que las noticias y las imágenes que narran el temor y el sufrimiento humano no son suficientes para que se tome en serio la tragedia que nos absorbe.