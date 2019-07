Reforma en mala racha

Los propulsores de la reforma constitucional están, como dicen en el argot beisbolero, en un “slump”; una tras otra, hay cosas que les salen mal. No bien se empiezan a recuperar de Pompeo, cuando Marchena falla. Lo peor es que en medio de esta mala racha, los danilistas deberán insistir esta semana en su intento para que su líder no abandone el poder inhabilitado por la Constitución. Eso sin mencionar que en caso de que a la postre Danilo no pueda ser el candidato, no se avista la existencia de un Plan B, un bateador emergente que los conduzca a la victoria. Para quedarnos con la jerga deportiva, y debido a que estos son días que pintan definitorios, parafraseo a Bob Canel: No se vayan, porque esto se pone bueno.