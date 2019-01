Regalo de los Reyes Magos

En entrevista al sacerdote Kennedy Rodríguez, director de Comunicaciones del Arzobispado de Santo Domingo, su respuesta fue afirmativa a mi pregunta de si debía mantenerse en los niños que el regalo de Navidad y de Reyes no proviene de sus progenitores, aunque lo condicionó a la etapa inicial de sus vidas.

Concuerdo con eso, porque en la mente limpia del infante un juguete en sus manos es de ensueño y no veo por qué matarle la ilusión. Gozo ausente del niño que no lo recibe, que vive momentos de desesperanza y a cuyos padres les cae la amargura reflejada en las letras del bolero de Felipe Rodríguez: “Madre los Reyes ya no tienen corazón/ ni un juguetito ya les quieren regalar/ Ya no se acuerdan de los pobres/ qué dolor”.